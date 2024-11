Un olavarriense integra el Racing campeón de la Conmebol Sudamericana

Matías Beier Langiano es el nutricionista del equipo y habló con LU32 desde Paraguay, donde la "Academia" consiguió su primer título internacional tras 36 años de "sequía". El profesional contó que trabaja en Racing desde hace un par de años, cuando Fernando Gago dirigía la primera. "Es un paso muy importante para mi carrera", expresó en referencia al trabajo que desarrolla. Al tiempo, desde Asunción, salió Andrés Cisneros, coordinador de la Escuelita de Fútbol "Carbonera", y fanático de Racing.