Wesner: “Lo que caracteriza a Olavarría es su entramado productivo”

El intendente municipal pasó por los micrófonos de Lu32, minutos antes de que comiencen los espectáculos por el 157° Aniversario de Olavarría, en el Parque Helios Eseverri. Habló de los preparativos en los días previos y se refirió a la ciudad como una ‘potencia productiva’.