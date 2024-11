‘Argentina cara en dólares y un peso fuerte, va a traer ganadores y perdedores’

El contador Gabriel Schmale analizó las últimas medidas anunciadas por el gobierno nacional de Javier Milei, en torno a la baja del impuesto PAIS para importar bienes. Consideró que estamos ante un cambio de época: piensan que los trabajadores de las industrias que quiebren serán absorbidos por los sectores a los que les va ir bien, pero hay que verlo, explicó.