RADIO EN VIVO

'Nuestra información es vital para alimentar el algoritmo'

Foto: Splendid

El especialista en seguridad informática Gabriel Zurdo indicó que lo valioso que obtienen las plataformas donde tenemos el correo electrónico, las redes sociales, las aplicaciones en las que miramos series, son nuestros datos, con los que después pueden comercializar publicidad específica, recaudando mucho dinero. La entrevista que concretó Luis Occhi, estaba referida a la exposición de los datos que un ciudadano promedio tiene en la red.