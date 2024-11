Exigen al Ministerio de Justicia de la Nación que emita chapas patente metálicas

Desde 2023, la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA) emite únicamente constancias en papel para aquellos vehículos que requieren duplicados de patente, lo que imposibilita su uso en operaciones internacionales debido a restricciones impuestas por los países vecinos.

Durante la LXVI Reunión Ordinaria del Subgrupo de Trabajo N°5 “Transporte” del Mercosur, realizada los días 12 y 13 de noviembre de 2024 en Uruguay, la delegación argentina reiteró este problema, inicialmente planteado en reuniones técnicas previas. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha recibido una solución concreta. Esta situación perjudica gravemente a los empresarios del sector, ya que los camiones con chapas patentes provisorias no son reconocidos por las autoridades extranjeras, y no se garantiza que los fiscalizadores del Mercosur se abstengan de aplicar sanciones, e inclusive impedir el ingreso a sus respectivos países.

Para automóviles y vehículos utilitarios livianos, la situación es distinta. El gobierno argentino extendió de 30 días a seis meses la validez de las patentes provisorias de papel, sin embargo, para los vehículos de carga, esta medida no aplica.

El impacto operativo es significativo: un camión que pierde su chapa patente metálica ya sea por robo, extravío o desgaste, queda limitado al transporte nacional, mientras que las unidades aptas deben ser reasignadas al comercio internacional, generando graves perjuicios económicos y logísticos. Esta problemática, fue presentada también en reuniones bilaterales a lo largo del año, sin obtener avances ni certezas sobre plazos de resolución.

FADEEAC enfatiza la necesidad de que las autoridades nacionales y regionales faciliten una solución inmediata que asegure la emisión de chapas patentes metálicas y brinde seguridad a los transportistas. Asimismo, insta a los países del Mercosur a garantizar el reconocimiento temporal de las chapas patentes provisorias, evitando sanciones y promoviendo la continuidad del comercio internacional. Sin medidas concretas, las operaciones internacionales de transporte seguirán viéndose gravemente afectadas.