Buscan crear un Observatorio de Seguridad Vial

El proyecto ideado por el bloque Unión por la Patria tomó estado parlamentario hace algunas semanas, y será estudiado en comisiones a partir del período ordinario de 2025. Belén Abraham, concejala del espacio, detalló en Lu32 cómo surgió y los objetivos que se trazaron. Reconoció que se siguieron modelos de otras ciudades y que en caso de aprobarse, es una política pública que intentará dar respuesta a la problemática de siniestros viales.