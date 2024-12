Verano Dorado llega a Loma Negra y Sierras Bayas

El Programa Municipal Verano Dorado brinda desde hace años la posibilidad de acceso a actividades recreativas no sólo de pileta o enseñanza de natación, sino también prácticas deportivas, lúdicas y sociales, que tradicionalmente se desarrollan en el predio de Verano Dorado. Sin embargo, durante estas vacaciones ese no será el único sitio donde se llevará a cabo la propuesta. A partir del corriente mes una de las nuevas sedes será la pileta del club Loma Negra, donde las jornadas se llevarán a cabo los días martes y jueves de 14:30 a 17 horas. Quienes quieran sumarse deberán anotarse previamente, los días lunes y viernes, de 9 a 12 horas, en la sede de la Delegación Municipal de la localidad. La otra novedad será la pileta del Club San Martín de Sierras Bayas, sitio en el que Verano Dorado dirá presente los días lunes y miércoles de 15 a 17:30 horas. No obstante, la dinámica será la misma y quienes quieran sumarse deberán inscribirse. Las jornadas de inscripción los miércoles 11 y 18 del corriente mes, de 17 a 18:30 horas, en el Centro Cultural de la localidad.





