Pasó la segunda edición de “Huellas Culturales” y la distinguida fue María Inés Banegas

La artista local y referente del estatuismo en la región, dialogo con Lu32 y nos contó sus sensaciones luego de recibir el reconocimiento de parte del Foro Olavarría - Frente Renovador, espacio que conduce Eduardo Rodríguez.