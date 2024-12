La Sociedad de Fomento Mariano Moreno cerró el año con una cena

La misma se dio este martes en las instalaciones de la misma que, recordemos, celebró 73 años de vida este 2024. El presidente, José Luis Veyrand fue el anfitrión. Participó el intendente Maximiliano Wesner, que resaltó el rol de las instituciones intermedias ejemplo, como lo es esta, señaló. También destacó el trabajo constante en el predio de la Avenida Ituzaingó.