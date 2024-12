'Es una intervención focalizada para dar respuesta a las demandas de los vecinos'

La titular de Desarrollo de la Comunidad, María Laura Gamberini, dialogó con la Unidad Móvil de la radio, en el marco de la jornada que este miércoles se dio con epicentro en la zona del barrio Bancario I, pero que derramó a las barriadas de la zona.