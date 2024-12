Crónica de una semana agitada

Martes,12 de diciembre de 2023. La mañana fue como cualquier otra de mediados de diciembre, con el agregado de que Olavarría y parte de la región, atravesaba horas de intenso calor. De a poco llegaba a su fin un año movilizante, con elecciones presidenciales y cambios de gobierno, que a priori, eran inesperados.

Cerca del mediodía, en la Radio nos reunimos para celebrar un nuevo año de la primera emisión. Compartimos comida, y brindamos para que lo que venga, sea mejor. El día, de a poco, comenzaba a nublarse.

La tarde no sería una más. Maximiliano Wesner tenía pautado su jura como Intendente de Olavarría, devolviendo así al peronismo al mandato, luego de 36 años. Por otra parte, se esperaba que el presidente de la Nación Javier Milei anuncie su primer paquete de medidas.

En el plano meteorológico, solo había una insípida alerta que pronosticaba lluvias fuertes.

A las 19 horas estaba hecha la convocatoria, que en principio, se iba a realizar en la Casa del Bicentenario. Pero la alerta mencionada obligó a cambiar la sede.

18:40 salí del Edificio de Radio Olavarría, y algo no me gustó al mirar el cielo. Había cierta oscuridad en las nubes y el ambiente se sentía pesado. No le dí importancia por la vorágine del día, y de querer llegar a tiempo.

A dos cuadras, comenzó a llover. Si estuvieron en la calle, quizás lo recuerden. Las gotas eran enormes. De todas maneras, no importaba. Había cosas más importantes que el clima.

Mientras dialogaba con colegas y tratábamos de adivinar cuales serían las medidas de Milei, la luz se cortó, y por una de las ventanas de la Sociedad Española, observé oscuridad. Mucha, como si la noche hubiese caído de repente.

Al correr de los minutos, la energía no volvía. Recuerdo haber subido una historia a Instagram para comunicar esto. Hasta que apareció Maximiliano Wesner en escena. Uno creería que el acto se suspendía, y ya está. Pero no. Al destino le gusta complicarnos y creo que nadie imaginaba lo que estaba pasando en realidad.

El flamante intendente, visiblemente preocupado, anunciaba la suspensión del acto. Pero además, comunicaba la creación de un Comité Operativo de Emergencia, que estaría integrado por funcionarios municipales de las distintas secretarías, Coopelectric, Defensa Civil, policía e instituciones intermedias. ¿El objetivo? Dar respuesta a las personas afectadas por el temporal. Silencio total. La típica calma que antecede al huracán.

Luego de su anuncio, quise llamar a la radio para salir al aire, y comentar esto. "No estamos al aire santi, se cortó todo", me dijo Julián.

Salí de la Sociedad Española y me encontré con un escenario casi apocalíptico, aunque suene exagerado. Calles anegadas, carteles tirados, árboles rotos a la mitad, voladuras de techos. A medida que avanzaba todo era peor. La escena más dramática la vi en el ex Colegio Nacional, con el techo caído y árboles inmensos arrancados desde la raíz. La Avenida Colón parecía una escena de la película 2012. Y si así se veía una de las arterias principales, no podía imaginarme lo que sería el resto.

Al volver a la Radio, me enteré del golpe ‘a nuestro corazón’, como bien describió Martín Rodríguez minutos después en redes sociales. El viento, hasta ahora protagonista omnipresente de esta historia, que alcanzó unos 125 km/h, había pulverizado la antena madre de Radio Olavarría. De esta manera, perdíamos –por algunos meses- la potencia regional que nos caracteriza.

Entre la desesperación y la acción

Como pude, escribí una breve crónica de lo que había sucedido y volví a mi casa a esperar más novedades. El Municipio, por vías oficiales, informaba algunas de las consecuencias y alertaba a la población que no circule. La electricidad, era lo más leve de lo sucedido.

Al día siguiente se convocó a una conferencia de prensa por la mañana en el Cuartel de Bomberos donde se brindaron detalles de cómo se estaba gestionando la ya declarada ‘emergencia’. En ese momento, vimos por primera vez en acción a la mayoría de funcionarios.

“Estamos en una situación de emergencia, pero queremos llevar tranquilidad, estamos trabajando desde un primer momento como un equipo en forma coordinada y planificada”, había dicho Wesner. A la par, mencionó que el Comité dio respuesta toda la noche a múltiples pedidos de ayuda de vecinos. También, la apertura de Centros Preventivos de Evacuación. estratégicamente colocados, que tendrían la función de asistir a las personas afectadas.

Por la tarde se convocó a una nueva conferencia. Mientras, una nueva alerta naranja por fuertes tormentas se anunció para el jueves. La electricidad todavía no había regresado.

El jueves inició con algunos barrios ya con luz, pero con la preocupación de pérdidas materiales y la inminente tormenta que se acercaba. 300 familias y 15 instituciones fueron asistidas, según se informó oficialmente.

Otra conferencia fue anunciada en horas de la tarde para realizar un estado de situación del Partido, y anticipar lo que sucedería, literalmente, minutos después.

En concreto, el temporal del jueves causó unos 80 eventos entre voladuras de techos, daños en hogares, construcciones y caídas de postes. Con menos daños que la anterior, pero con una potencia similar, las calificaron como las dos peores tormentas en 30 años.

Una más, y volver a empezar

La energía, de a poco, comenzaba a llegar a los distintos barrios. Un factor afectaba el restablecimiento completo: el robo de cables, hechos que venían repitiéndose con frecuencia por esos meses, pero que se incrementó con los temporales.

Mientras, otra alerta se anunciaba para el sábado, que por suerte, fue solo lluvia con fuertes vientos. De hecho, se registraron muy pocos llamados de emergencia. Distinto fue el caso de Bahía Blanca, que sufrió la pérdida de 13 personas y múltiples daños materiales.

Horas después, Wesner agradeció a la comunidad por la comprensión y la solidaridad. Valoró a su equipo de trabajo recién conformado y así, comenzó su gestión al frente de Olavarría. Quedarían luego las ayudas coordinadas con la Provincia para las familias más afectadas, y la reconstrucción de establecimientos educativos.

Por supuesto que los días posteriores la luz fue el principal inconveniente, que, a paso lento, fue reestablecida.

En el medio, de a poco, y como podíamos, regresamos a nuestros puestos de trabajo. Desgastados mentalmente, sabíamos que lo que había pasado con nuestra antena era grave. Triste, sobre todo. Los mensajes de cariño de la audiencia y colegas fueron un mimo ante tanta desolación.

Olavarría pasó por tres temporales enormes, de magnitudes pocas veces vista. Y aquí se vio lo mejor de la comunidad. Todos juntos para un mismo lado, ayudando a los afectados. Los medios de comunicación poniendo el cuerpo para llevar la información precisa a la población sobre lo que estaba pasando. Cada actor social, cumpliendo su tarea solidaria.

A un año de esta semana agitada, recordar lo que sucedió no es tarea sencilla. Sin embargo, gracias a vaya a saber que fuerza, hoy es una anécdota más, que quizás, se siga rememorando en los próximos años como uno de los hechos trascendentales de Olavarría.

Santiago Garrlada/Servicio informativo Radio Olavarría