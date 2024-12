“Quiero que todos los radicales se sientan representados”

El flamante vicepresidente de la Unión Cívica Radical de Olavarría, Agustín Gianibelli, dialogó con la unidad móvil de Lu32 en la previa del acto de asunción de las nuevas autoridades. Consideró que es un gran desafío y que buscará que los olvarrienses sepan que “el radicalismo escucha” y que resuelve problemáticas. Indicó que están preparados y que hay un equipo consolidado