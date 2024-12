`Me genera mucha expectativa este regreso de Los Piojos´

Juan Cruz Revello, autor del libro “Los Piojos en los 90, del barrio a los estadios”, se refirió en Radio Olavarría al regreso de la emblemática banda a los escenarios. Los Piojos decidieron volver a tocar y esta noche se presentarán ante una multitud en el estadio Diego Maradona de la ciudad de La Plata.