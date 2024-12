"Bomberos no está ofreciendo ninguna rifa especial por navidad"

El Vicepresidente de Bomberos, Jorge Padin, se expresó en Lu32 ante la consulta de algunos oyentes sobre un bono especial de Navidad que se estaría ofreciendo en barrio Mariano Moreno. Padin remarcó que la única campaña vigente es el bono contribución 2024 - 2025 que comenzaron a vender en el mes de septiembre y lo estarán ofreciendo hasta el 21 del corriente mes y luego harán un párate por las fiestas. El vicepresidente de Bomberos manifestó que ante cualquier duda los vecinos se comuniquen con el cuartel.