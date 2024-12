Sergio Berni: "Estoy convencido que la Argentina necesita volver al servicio militar obligatorio"

En declaraciones a Radio Splendid, Berni manifestó que "Argentina está viviendo un proceso de desnacionalización" y que "hay que volver a nacionalizar a nuestros jóvenes".

"Estoy convencido que la Argentina necesita volver al servicio militar obligatorio. Tiene que ser profesional donde cada uno de los soldados aprenda a defender los valores de la patría y a defender a la ciudadanía", expresó el ex Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

Aunque no es militar ni obligatorio, el Servicio Cívico para jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan ni estudian es un programa que ya había implementado en el 2019, bajo el gobierno de Mauricio Macri, y que Bullrich anunció este martes, a través de su cuenta de X. Se llevará a cabo -en principio- en once ciudades del país.

"Vamos a sacar a los jóvenes de las calles y alejarlos del delito y la droga. A todos los jóvenes de 18 a 24 años que no trabajan ni estudian, los vamos a convocar para brindarles formación en disciplina, respeto y valores. De la mano de la Gendarmería Nacional y en colaboración con el Ministerio de Capital Humano, recibirán herramientas y capacitación educativa y laboral. Una alternativa concreta para que puedan retomar sus estudios, acceder a un trabajo y construir un futuro con orden y oportunidades reales", manifestó Bullrich en sus redes sociales, compartiendo además un video en el que está junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

