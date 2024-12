La CGT Regional ya tiene sede propia

“Para nosotros va a ser algo histórico”, dijo Ezequiel Collado, a cargo de la delegación regional y recordó que “venimos con muchos años sin normalizar la CGT en Olavarría”.

Si bien “pudimos pasar ese escollo que, la verdad, fueron años de mucho debate, de muchas peleas, hasta que pudimos llegar a la ansiada normalización” y manifestó que “nosotros creíamos que era importante tener un lugar físico para atender muchas demandas que están pasando en Olavarría”.

“Tenemos muchos sindicatos que por ahí hasta no tienen un lugar físico, entonces la intención es tener este lugar físico abierto todos los días por el tema de que muchos gremios van a atender a sus afiliados, gente que por ahí no tiene tampoco un gremio y necesitan tener una respuesta, hacer de diferentes inquietudes, así que me parece que el lugar es más que importante”, afirmó Collado en diálogo con LU32 y aseguró que “hay mucha gente que por ahí no sabe dónde ir, dónde preguntar, por eso que el sentido de pertenecer, de tener un lugar propio de la CGT va a ser más que importante.

El dirigente gremial comentó que “esta va a ser una de las pocas regionales que trabajó para tener un lugar propio. Así que desde a nivel nacional es una alegría inmensa que la regional Olavarría pueda tener un lugar propio”.

Por último, se refirió a la situación laboral en la ciudad y sostuvo que “es un momento muy crítico de Olavarría y a nivel nacional, en la cual la situación del trabajador es muy preocupante”.