“Hay unos músicos increíbles en Olavarría”

Desde hace un par de años Benjamín Rampoldi forma parte de la banda que acompaña a Nicki Nicole. Pero antes compartió escenario con Benjamín Amadeo y Conociendo Rusia. De armar fechas para tocar en Olavarría a las giras por Europa y Estados Unidos, de la importancia de conectar con uno para hacerlo con la música y de la calidad de los músicos locales. Todo eso y más en una larga entrevista en LU32.