“Hablar de Cromañón todavía me da pesadillas”

Luciano Frangi, sobreviviente de la tragedia en el boliche de once, dialogo con Lu32 al cumplirse 20 años de una de las noches que marcó para siempre la historia de nuestro país.

Luciano es miembro fundador de “Coordinadora Cromañón”, que hace de nexo entre todas las agrupaciones, además es periodista y autor del libro “Cromañón, las cenizas siguen ardiendo”.