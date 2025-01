Gamondi: “Este fue año del renacimiento de Argentina”

El concejal de Ahora Olavarría realizó en LU32 un balance sobre este año, que a nivel nacional, dijo que “fue volver a las fuentes”. Consideró que en el plano local no fue fácil, porque son minoría en el Concejo. Calificó como ‘muy importante’ las Elecciones Legislativas 2025, porque allí se verá que tanto han impactado ‘las ideas de la Libertad’.