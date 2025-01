González: “Hemos tratado de aportar ideas y no quedarnos solamente en la crítica”

El concejal de la Unión Cívica Radical, Francisco González, habló en Lu32 y realizó un balance del trabajo del espacio que comparte con Sebastián Matrella. Aseguró que el 2024 fue un año desafiante al ingresar una nueva gestión municipal, y que trataron de aportar ideas y soluciones a problemáticas vecinales.