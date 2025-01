Según lo informado por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), dicha demanda podría alcanzar los 29.662 megawatts (MW) y por consiguiente superar el récord histórico de 29.653 MW registrado el 1º de febrero de 2024. En este contexto, se prevé la posibilidad de importar energía desde Chile, Uruguay, Bolivia o Brasil.

Sistema Eléctrico en Olavarría

“Los inconvenientes vinculados a las altas temperaturas ocurren cuando las instalaciones no tienen capacidad suficiente para atender la demanda excepcional y simultánea que se produce en esas circunstancias” explicó el gerente de Distribución del Servicio Eléctrico Claudio Nápoli.

“Actualmente nuestro sistema de distribución funciona con normalidad. Además, durante el 2024 y de cara al verano, trabajamos en los diferentes niveles del sistema para ampliar las instalaciones que colmaron su capacidad ante la sobreexigencia registrada el verano anterior” señaló Nápoli y agregó “de todas maneras, frente a excesos de consumo podrían presentarse nuevos inconvenientes en las zonas intervenidas o en otras donde se supere la capacidad como consecuencia del crecimiento de la demanda”.

El uso de aires acondicionados

“En los últimos años se evidencia un gran crecimiento en el uso de aires acondicionados, incluso algunas viviendas cuentan con más de un equipo. La simultaneidad y el uso desmedido son dos factores que impactan considerablemente en el aumento sostenido de la demanda eléctrica, generando sobrecarga al sistema general” sostuvo Claudio Nápoli.

En ese sentido, apeló al compromiso colectivo y al consumo responsable de la energía. “Entre las principales recomendaciones, destacamos la importancia de regular el aire acondicionado en 24º, cerrar las puertas para evitar el ingreso de aire al ambiente climatizado y no refrigerar espacios de la casa en donde no hay gente. El compromiso debe ser de todos” concluyó el Ing. Nápoli.

Otros consejos

No dejar luces encendidas en ambientes que no se utilizan, reemplazar las lámparas incandescentes por lámparas LED, desenchufar los aparatos electrónicos porque cuando se encuentran en stand by continúan consumiendo energía; descongelar regularmente la heladera y usar el lavarropas cuando la ropa reunida llegue a la capacidad máxima aconsejada por el fabricante.

Servicio de Obras Sanitarias

Los pozos de extracción del Servicio que se encuentran ubicados en distintos puntos de la ciudad están funcionando con normalidad, pero la simultaneidad y el exceso de consumo podrían reducir la cantidad de agua disponible en la red ocasionando baja presión en las primeras horas de la tarde.

Se debe tener en cuenta que durante la noche, cuando el consumo disminuye, los niveles de presión se normalizan permitiendo llenar los tanques de reserva que cuentan con una capacidad de 500 lts.

Recomendamos a los vecinos restringir el uso innecesario del agua, especialmente que durante las horas pico no se llenen piletas, no se riegue y se evite el lavado de veredas, patios y vehículos.

Dónde reclamar

Por reclamos de Energía Eléctrica los usuarios pueden comunicarse durante las 24 hs. al 412305 y por reclamos técnicos de Obras Sanitarias al 411222. En ambos casos también pueden enviar un mensaje de texto al 15-680000 o ingresar el reclamo vía WhastsApp 2284-230707.