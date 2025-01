Incendios forestales: El Municipio pide incrementar recaudos ante las altas temperaturas

Se aconseja mantener o colaborar con la limpieza de terrenos baldíos, no solo no arrojando residuos, sino también no iniciando fuego para ahuyentar roedores o serpientes.

Estos incendios, que están prohibidos por afectar propiedades privadas y el medio ambiente, pueden propagarse a viviendas linderas, algunas de construcción precaria, automóviles en desuso o cualquier tipo de elementos que dificultan su extinción y ponen inclusive en riesgo a las personas o animales. Por ello, se reitera, se recomienda mantener los terrenos libres de residuos y con pasto corto, por lo que se insta a las personas a mantener en condiciones sus lotes.

Desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios se expresó que la cantidad de unidades que dispone son suficientes para dar respuesta a todas las emergencias, sean accidentes, incendios de viviendas, incendios forestales, por citar algunas. No obstante, ante la ocurrencia de incendios forestales en forma simultánea, la capacidad se ve afectada ya que no todas las unidades sirven para un mismo fin. Y, a la par, en materia de personal, muchas veces los agentes de guardia están dispuestos para la emergencia en donde existe la posibilidad de riesgo de vida de personas o inmuebles.

Por último, se recuerda que provocar un incendio por imprudencia, negligencia o desconocimiento de los reglamentos u ordenanzas es pasible de penas establecidas en los artículos 186 y 189 del Código Penal de la Nación Argentina.

Ante cualquier emergencia se recomienda tener a disposición los siguientes números de emergencia Bomberos 100 y 422222, Defensa Civil 103.