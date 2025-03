Caputo: “El dólar no se va a disparar de ninguna manera”

El ministro de Economía, Luis Caputo, intentó brindar tranquilidad a los mercados la noche del domingo, al afirmar que “no hay pesos suficientes” para que se desate una corrida sobre el dólar. “No hay posibilidad de que se produzca un cimbronazo”, sostuvo en una entrevista con LN+. “Corrida es lo que le sucedió al gobierno anterior, que pasó de un dólar de 60 pesos a 180”, apuntó.

Caputo aseguró que el dólar “de ninguna manera se va a disparar”. Explicó que actualmente hay más importaciones que exportaciones y reconoció que los exportadores esperan el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Además, opinó que la oposición y ciertos periodistas generan incertidumbre, lo que lleva a algunos a especular, prefiriendo importar en lugar de exportar. “Las reservas que se van a perder hoy, se van a recuperar en los próximos días”.

Citado por la agencia Noticias Argentinas, el ministro enfatizó: “Este es un esquema monetario tan robusto que puede haber volatilidad, pero no cimbronazos”. También recordó que, en una entrevista pasada, había señalado que el dólar podría converger con el “Contado con Liqui”. “Acá no hay posibilidad de cimbronazo”, reafirmó. Destacó que actualmente “hay muchos militando corridas, porque el dólar vale 1.300”. Aclaró que “el dólar subió 15% en todos estos meses” y reiteró que “el dólar no se va a disparar de ninguna manera”.

Sobre el acuerdo con el Fondo, explicó: “No estamos tomando deuda nueva, estamos reemplazando lo que hizo el kirchnerismo. Reemplazamos los papelitos de colores por dólares”. Insistió en que, incluso con el programa del gobierno anterior, “íbamos a una hiperinflación”. Añadió que, con el programa actual, se ha demostrado al Fondo y al mundo que tenían razón en cuanto al equilibrio fiscal, la necesidad de reducir la inflación y evitar la devaluación. “Para septiembre u octubre les dijimos: podemos continuar con nuestro programa, o ustedes pueden subirse y acelerar el proceso”, indicó.

Caputo afirmó que, sin el Fondo, se irían comprando reservas para recapitalizar el Banco Central gradualmente. En ese sentido, subrayó que las dificultades económicas de Argentina no ocurrieron por casualidad: “Argentina no tuvo default y devaluaciones porque sí. Eso sucedió porque se hacían las cosas mal. Este tipo de situaciones no se veían en el país hace 120 años”, señaló.

El ministro también aseguró que los dólares provenientes del FMI serán de libre disponibilidad para las reservas del Banco Central y mencionó que el Gobierno solicitó un desembolso inicial superior al 40% de los US$ 20.000 millones del acuerdo en negociación. Aseguró que en los últimos días “no gastó US$ 1.700 millones conteniendo al dólar, lo que está obligado a hacer en el mercado de cambios”. Además, señaló que, en los últimos diez días, las importaciones superaron a las exportaciones, algo que ya anticipaban. “Hubo un reacomodamiento de portafolio de bancos también”, comentó. (DIB)