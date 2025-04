Gato y Mancha: la historia de los caballos que cruzaron el continente

Foto: Urgente Ayacucho

Ayacucho conmemorará el próximo 26 de abril los 100 años de la travesía de Gato y Mancha, dos caballos que recorrieron a pie la distancia desde Buenos Aires hasta Nueva York. Constancia Saubidet, representante de la Asociación de Caballos Criollos, expresó al aire de LU32 que la hazaña "confirmó las virtudes y la fortaleza de la raza criolla".