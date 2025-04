Imprimen cinco mil patentes por día, pero denuncian que ACARA las stockea y no las libera

Desde ATE, gremio que representa a los trabajadores de la Casa de la Moneda, explicaron qué es lo que sucede respecto a la no aparición de las chapas en los cero kilómetro y en los duplicados o triplicados pedidos. Sebastián Bravo es delegado del sindicato en la dependencia y adelantó que se ven intenciones de privatizar la actividad por parte del gobierno nacional.