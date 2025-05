“Lo lindo que tiene la feria, es el encuentro con el autor”

Foto: Infobae

Lo expresó al aire de LU32 Ezequiel Martínez, director de la Fundación El Libro. Son los encargados de organizar año a año la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que este año se extiende hasta el 12 de mayo. Destacó la gran cantidad de público y la enorme presencia de jóvenes y niños.