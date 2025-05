Amaxofobia: “No hay que tener vergüenza, es más común de lo que parece y tiene solución”

Al aire de LU32, la psicóloga platense Patricia Díaz Vidondo, parte de la fundación Animate a Manejar, explicó qué es la amaxofobia y cuáles son los orígenes de esta fobia, que puede darse a cualquier edad. Recomendó qué hacer frente a la ansiedad que puede generar el manejo, y cómo enfrentar la situación de cara a mejorar la experiencia al volante.