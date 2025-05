“Es una fiesta de lectores”

Este fin de semana culmina la 49ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Un gran marco de gente visitó a lo largo de más de 15 días el predio de la Sociedad Rural y pudo disfrutar de todo lo que allí se ofrece. Roxana Bavaro, periodista cultural y jefa de prensa de la editorial Edhasa y Riverside Agency dialogó con LU32 y detalló el desarrollo de esta nueva edición del evento.