Día Mundial del Melanoma: La clave es prevenir y concientizar

En el marco del Día Mundial del Melanoma, Ariel Sehtman, médico especialista en dermatología, ofreció consejos acerca de cómo prevenir y cómo detectar este tipo de cáncer antes de que el mismo represente un riesgo para la vida del paciente. Además, se refirió a la importancia de protegerse del sol, y de realizarse chequeos periódicos.