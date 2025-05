LU32 en la sexta edición de Líderes TV Fórum 'CEO's Evolution'

Se trata de un encuentro en el que 25 titulares de las empresas más importantes del país, analizarán el futuro y expectativas de cada sector. Hablarán sobre inteligencia artificial, transformación digital, industria, agronegocios, fintech, servicios, tecnología y transformación energética. Luis Occhi y Hugo Fayanás forman parte del auditorio del mismo.