‘La política se alejó de la sociedad’

Lo expresó el analista y consultor político Sergio Berensztein, en diálogo con Lu32, en el marco de la Sexta Edición de Líderes TV. Analizó el complejo panorama político y económico del país, y la imagen del presidente Javier Milei frente a la opinión pública, así como la relación del gobierno con el campo. Asimismo, pidió que la política ‘se ponga los pantalones’ y empiece a solucionar los problemas de fondo.