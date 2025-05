Rubín: ‘El papa Francisco quería la unidad de los argentinos, recibía a todos'

Sergio Rubín, periodista religioso, habló con Radio Olavarría en el Fórum de Líderes y se refirió a la cobertura del nombramiento de León XIV como nuevo papa y su mensaje de paz en un ‘mundo lleno de conflictos’. En esa línea, destacó los valores que dejó Francisco y que su gran mensaje a los argentinos fue fomentar la ‘cultura del encuentro’.