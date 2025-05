RADIO EN VIVO

'Se está pasando por arriba el acuerdo de a quiénes tenemos que cuidar'

Macarena Ribalta Torga, licenciada en Terapia Ocupacional, conversó con la Unidad Móvil de LU32 en una jornada marcada por el reclamo por la declaración de emergencia en discapacidad. La profesional señaló que, desde 2023, las actualizaciones de los honorarios de los prestadores de la salud han sido mínimas, creando un desfasaje del 73%. La Ley de Emergencia, afirmó, sirve para poner el tema "en agenda".