‘Hay que fortalecer la organización sanitaria para dar respuesta la solidaridad social’

En el marco del Día de la Donación de Órganos, el Dr. Francisco Leone, presidente del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de Buenos Aires (CUCAIBA), dialogó con LU32. Brindó datos sobre la actualidad de la donación de órganos en la provincia, y repasó cómo ha cambiado la visión que se tiene de este acto solidario en la sociedad.