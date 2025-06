Conferencia de prensa en Bomberos

LU32 estuvo presente en la reunión con medios de comunicación que realizó la asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría, para aclarar algunas cuestiones surgidas de la asamblea que se realizó el pasado 9 del corriente. El Presidente de la Asociación Hugo Fayanás especificó que “lo que vamos a mostrar es un trabajo conjunto de mi gestión, de cómo se trabaja internamente. Teníamos camiones de más de 40 años de servicio que tenían que salir a salvar vidas. Trabajamos para asistir a los bomberos para que ellos asistan a la comunidad”.

La Abogada de Bomberos Dra Stefania Lanzilotta aclaró que “el estatuto prevé 3 categorías de socios: socios fundadores (no poseen voto), socios protectores (pueden emitir votos y formar parte del cuerpo), socios activos (parte del cuerpo de bomberos). A los efectos de conformar la asamblea que se desarrolló el 9 de junio, debieron cortarse las cuentas corrientes de los socios con antigüedad mayor a 6 meses para que formen parte y puedan votar (conformar el padrón). llegamos con 35 socios en condiciones de votar, se presentaron 30”.

También formaron parte del encuentro el Jefe de Bomberos Comandante Raul Ferreira y el tesorero de la Asociación Adelqui Acosta.



En exclusiva para LU32, el presidente de la Asociación de Bomberos, Hugo Fayanas, se expresó sobre el motivo que originó la conferencia: "hay que ver como interpretan la aclaración, pero no tenemos nada que esconder. Esta es una institución sana que construimos con los vecinos, ahora estamos nosotros y luego vendrán otros. Estoy orgulloso del equipo que tenemos" mencionó. Además agregó que "al día de hoy debemos 30 mil euros que no podemos pagar por restricciones del gobierno nacional. Los bomberos no se manchan, la institución no se mancha; no podés ir contra bomberos por querer pegarle a una persona".

