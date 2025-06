Bibliotecas Populares advierten que podrían perder financiamiento

Jorge Pesaro, referente de la Confederación de Bibliotecas Populares Argentinas, habló en LU32 sobre el decreto emitido por el Gobierno Nacional, el cual pone en peligro la autonomía del organismo, que pasaría a depender financieramente de la Secretaría de Cultura. Según Pesaro, "no hay justificativo económico ni técnico" que avale esta medida.