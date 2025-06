Importación de maquinaria usada: ‘Fue una experiencia traumática para el agro’

Alberto Nievas, fabricante olavarriense de maquinaria agrícola, brindó su opinión al aire de LU32 acerca de la apertura a la importación de maquinaria agrícola usada. Recordó experiencias pasadas, las cuales definió como "traumáticas", y explicó por qué esta medida no es conveniente para nuestro país.