En primer lugar, abordó cuál es el origen del conflicto que involucra también a Estados Unidos, Rusia, China y otras potencias mundiales:

"Públicamente ha habido debates de qué tan cerca estaba Irán o no de la fabricación de la bomba. Por supuesto desde el punto de vista de Israel es una cuestión de supervivencia, ¿no? Si vos tenés un Estado que desde el nacimiento de la revolución islámica dice que hay que destruir a Israel y vos, Israel, te enterás que ese estado está a un paso de la bomba atómica, era obvio que Israel iba a atacar. Pero si eso es realmente así, no lo sabremos nunca", analizó Repetto.

"De hecho, la Directora Nacional de Seguridad de los Estados Unidos en marzo estaba atestiguando ante el Senado que Irán no estaba cerca de hacer ni quería hacer la bomba. Pocas horas antes de que Trump diera la orden de bombardeo efectiva, el presidente ante la publicación de estos informes dijo que sus servicios de inteligencia estaban equivocados. Eso obligó a la Directora Nacional de Seguridad a ir marcha atrás y decir que la habían mal interpretado y que Irán estaba así a semanas de lograr la bomba. Y quizás lo que uno podría preguntarse es si en todo este tiempo Irán no logró tener la bomba, si a partir de este ataque, si el régimen continúa, buscarán finalmente tenerla", señaló el periodista.

Por último, Repetto reflexionó sobre qué tanto afecta a Argentina el apoyo expreso del presidente Milei a Israel:

"Yo creo que no cambia nada. Muchas veces se dice que porque en Argentina hay una comunidad judía importante, entonces somos un objetivo. Me parece que eso es estigmatizar. No porque haya una comunidad judía, cristiana o lo que sea, somos un objetivo automáticamente. Los terroristas cuando ven el lugar para impactar y golpearlo, lo van a hacer", expresó Repetto.

"A esta altura no creo que cambie nada una posición de tanto acompañamiento de Argentina hacia Israel. Si los terroristas tuviesen la oportunidad de hacerlo, van a intentar golpear. No creo que cambie que haya apoyo o no. Creo que lo más perjudicial para Argentina fue que durante años no se investigó correctamente qué fue lo que pasó con AMIA, y el haber demorado tantos años en hacer un poco de justicia. Creo que eso es lo que más envalentona a quienes te golpean una vez o dos veces", concluyó Andrés Repetto, periodista y analista internacional.

