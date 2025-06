Importantes cambios en la comercialización del cemento

La Asociación de Fabricantes de Cemento Portland presenta un nuevo formato para las bolsas de cemento. A partir del mes de julio, se comercializarán envases de 25 kg. Para todas las líneas de productos. Alejandro Santillán, titular de AOMA Olavarría dialogó con LU32 y profundizó acerca de los detalles de este cambio.