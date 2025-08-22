Domingo 24 de Agosto de 2025

22 de agosto de 2025

Presentaron ocho nuevos patrulleros para que use la policía en Olavarría

Pasado el mediodía de este viernes, al límite con la prohibición de difundir actos de gobierno que puedan captar el voto, el intendente Wesner recibió al director provincial de seguimiento de la carrera provincial, Martín Miguel Torres, en el CEMO, donde estaban estacionados los nuevos vehículos.

Del acto también participaron todos los jefes policiales del distrito, el Superintendente de la Región Centro de la Policía, pero también los delegados de algunas localidades, donde van a ir las tres camionetas.

Además se hallaban representantes del grupo de Productores por las Seguridad Rural y de la Sociedad Rural de Olavarría.

Las patrullas, que ya estaban ploteadas y con los equipos de sirena colocados, fueron adquiridas en nuestra ciudad y, para que lleguen a las calles restan culminar algunos trámites burocráticos, además de la instalación de los equipos de comunicación, que debe hacerlo el Ministerio de Seguridad provincial.

Son tres VW Amarok 4x4 que serán destinadas a Recalde, Espigas y a Santa Luisa, mientras que los autos son cinco VW Virtus que quedarán: uno para la Comisaría de la Mujer y cuatro para el Comando de Patrullas.

Al tomar la palabra, el funcionario provincial, Martín Miguel Torres, expresó que es mucho dinero el que destina la Provincia, que debe tomarlo de otras carteras, debido a que hace dos años, el gobierno nacional terminó con el Fondo de Seguridad que cobraba la provincia.

Wesner, por su parte, también destacó el contexto adverso de falta de fondos, pero la decisión política del gobernador de seguir invirtiendo en seguridad. Agregó que estaban en conocimiento de la necesidad de las localidades rurales.

El jefe comunal, además, sostuvo que otra parte del dinero del Fondo de Fortalecimiento en Seguridad, está destinado a la adquisición de equipamiento, para lo que es la investigación del delito.

MR



