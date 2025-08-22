LOCALES
22 de agosto de 2025
El Concejo Deliberante Estudiantil organiza un debate de candidatos
El Concejo Deliberante Estudiantil (CDE) realizará el próximo martes 26 de agosto una charla - debate con candidatos de los nueve espacios políticos que competirán en las elecciones legislativas del 7 de septiembre. Tendrá lugar el 26 de agosto de 10 a 12 horas en el Teatro Municipal.
Contará con la presencia de estudiantes de sexto año de las escuelas secundarias de todo el partido de Olavarría.
El artículo 26° de la ordenanza 4924/22 establece que en años electorales, el CDE debe “organizar charlas debate con los candidatos a intendente, y concejales, con preguntas e inquietudes que deberán surgir de los estudiantes”.
Los concejales estudiantiles 2025 definieron durante el trabajo en comisión que está presentación de candidatos tenga como ejes rectores “juventudes” e “infraestructura”.
Cada espacio político que competirá en las elecciones del próximo 7 de septiembre podrá elegir para participar de esta jornada a cualquier candidato a concejal o consejero escolar que integre su lista.
Durante cada eje, los disertantes tendrán dos minutos para exponer sus propuestas y luego cada uno de ellos deberá responder una pregunta realizada por estudiantes, referida a lo expresado en el momento.
Además, en esta ocasión el CDE decidió sumar un "buzón de preguntas" para que los estudiantes dejen inquietudes o dudas a los postulantes que luego las responderán vía mail.
La jornada será transmitida en vivo por el canal de YouTube del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría.