LOCALES

22 de agosto de 2025

El Concejo Deliberante Estudiantil organiza un debate de candidatos

El Concejo Deliberante Estudiantil (CDE) realizará el próximo martes 26 de agosto una charla - debate con candidatos de los nueve espacios políticos que competirán en las elecciones legislativas del 7 de septiembre. Tendrá lugar el 26 de agosto de 10 a 12 horas en el Teatro Municipal.

Contará con la presencia de estudiantes de sexto año de las escuelas secundarias de todo el partido de Olavarría.

El artículo 26° de la ordenanza 4924/22 establece que en años electorales, el CDE debe “organizar charlas debate con los candidatos a intendente, y concejales, con preguntas e inquietudes que deberán surgir de los estudiantes”.

Los concejales estudiantiles 2025 definieron durante el trabajo en comisión que está presentación de candidatos tenga como ejes rectores “juventudes” e “infraestructura”.

Cada espacio político que competirá en las elecciones del próximo 7 de septiembre podrá elegir para participar de esta jornada a cualquier candidato a concejal o consejero escolar que integre su lista.

Durante cada eje, los disertantes tendrán dos minutos para exponer sus propuestas y luego cada uno de ellos deberá responder una pregunta realizada por estudiantes, referida a lo expresado en el momento.

Además, en esta ocasión el CDE decidió sumar un "buzón de preguntas" para que los estudiantes dejen inquietudes o dudas a los postulantes que luego las responderán vía mail.

La jornada será transmitida en vivo por el canal de YouTube del Honorable Concejo Deliberante de Olavarría.



