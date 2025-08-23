Domingo 24 de Agosto de 2025

23 de agosto de 2025

Agustín Vernice finalizó quinto en el Campeonato Mundial de Velocidad de Italia

Este sábado se disputó en Milán, Italia, la Final A de K1 1000m del Campeonato Mundial y Agustín Vernice, finalizó en el quinto puesto con una marca de 3:28.92.

Se ubicó por detrás de Kopasz (campeón olímpico), Green, Pimenta y Dostal. El ritmo de Vernice en esta competencia en general fue muy bueno y logró un excelente tiempo para estar entre los cinco mejores del mundo.

“Un gran orgullo para todos, no solo para nuestro Club, sino para el país y el continente ya que Agustín es el máximo exponente del canotaje argentino desde hace tiempo”, expresaron desde el Club Estudiantes de Olavarría.

Fuente:Prensa Estudiantes

 

 

 



