Agustín Vernice finalizó quinto en el Campeonato Mundial de Velocidad de Italia

Se ubicó por detrás de Kopasz (campeón olímpico), Green, Pimenta y Dostal. El ritmo de Vernice en esta competencia en general fue muy bueno y logró un excelente tiempo para estar entre los cinco mejores del mundo.

“Un gran orgullo para todos, no solo para nuestro Club, sino para el país y el continente ya que Agustín es el máximo exponente del canotaje argentino desde hace tiempo”, expresaron desde el Club Estudiantes de Olavarría.

Fuente:Prensa Estudiantes