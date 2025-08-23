DEPORTES
23 de agosto de 2025
TC: Canapino marcó la pole en Buenos Aires
Agustín Canapino, se llevó la pole en Buenos Aires (foto ACTC)
Agustín Canapino (Camaro) logró una “pole position” histórica en el Turismo Carretera en el circuito Nº 12 del autódromo de Buenos Aires, donde se desarrolla la 10ª y última fecha de la Etapa Regular.
El piloto del Canning Motorsports bajó el récord del trazado y es el nuevo dueño del promedio de velocidad más alto en un autódromo en la historia de la categoría más popular del país: 228,083 km/h.
El segundo lugar quedó para Christian Ledesma, que había dominado en los entrenamientos, el marplatense quedó a 200 milésimas del poleman. La tercera colocación quedó Juan Martín Trucco, que siempre se destaca en el Gálvez. Los cinco primeros lugares los completaron Marcelo Agrelo y Elio Craparo.
Los diez primeros lugares los completaron el campeón Julián Santero, Mariano Werner, Agustín Martínez, Germán Todino y Mauricio Lambiris, todos con Ford.
Mañana la primera serie se pondrá en marcha desde las 10:10 y tendrá en la primera fila a Agustín Canapino y Marcelo Agrelo. Desde las 10:35hs, con Christian Ledesma y Elio Craparo se largará la segunda serie. La tercera serie será desde las 11:00 y con Juan Martín Trucco junto a Mariano Werner en la primera fila.
|CLASIFICACIÓN TURISMO CARRETERA
|POS.
|PILOTO
|MARCA
|TPO./DIF.
|1º
|CANAPINO AGUSTÍN
|CHEVROLET (CAMARO)
|1;29.036
|2º
|LEDESMA CHRISTIAN
|CHEVROLET (CAMARO)
|0.200
|3º
|TRUCCO JUAN MARTÍN
|DODGE (CHALLENGER)
|0.307
|4º
|AGRELO MARCELO
|TOYOTA
|0.374
|5º
|CRAPARO ELIO
|DODGE (CHALLENGER)
|0.379
|6º
|SANTERO JULIÁN
|FORD (MUSTANG)
|0.383
|7º
|WERNER MARIANO
|FORD (MUSTANG)
|0.574
|8º
|MARTÍNEZ AGUSTÍN
|FORD (MUSTANG)
|0.614
|9º
|TODINO GERMÁN
|FORD (MUSTANG)
|0.683
|10º
|LAMBIRIS MAURICIO
|FORD (MUSTANG)
|0.690
|11º
|FRITZLER OTTO
|TOYOTA
|0.815
|12º
|AGUIRRE VALENTÍN
|CHEVROLET (CAMARO)
|0.854
|13º
|DOMENECH ALFONSO
|DODGE (CHALLENGER)
|0.864
|14º
|PALAZZO HERNÁN
|TOYOTA
|0.885
|15º
|TROSSET NICOLÁS
|FORD (MUSTANG)
|0.908
|16º
|BONELLI NICOLÁS
|FORD (MUSTANG)
|1.086
|17º
|DE LA IGLESIA LAUTARO
|DODGE (CHALLENGER)
|1.134
|18º
|EBARLÍN JUAN JOSÉ
|CHEVROLET (CAMARO)
|1.136
|19º
|MARTÍNEZ TOBÍAS
|TOYOTA
|1.149
|20º
|ÁLVAREZ SANTIAGO
|CHEVROLET (CAMARO)
|1.154
|21º
|DI PALMA LUIS JOSÉ
|CHEVROLET (CAMARO)
|1.216
|22º
|CASTELLANO JONATAN
|DODGE (CHALLENGER)
|1.254
|23º
|LANDA MARCOS
|CHEVROLET (CAMARO)
|1.263
|24º
|CANAPINO MATÍAS
|CHEVROLET (CAMARO)
|1.264
|25º
|FAÍN IGNACIO
|TORINO (TORINO NG)
|1.268
|26º
|VÁZQUEZ MARTÍN
|DODGE (CHALLENGER)
|1.363
|27º
|QUIJADA MARCOS
|CHEVROLET (CAMARO)
|1.398
|28º
|ROSSI MATÍAS
|TOYOTA
|1.409
|29º
|OLMEDO JEREMÍAS
|FORD (MUSTANG)
|1.481
|30º
|GIANINI JUAN PABLO
|FORD (MUSTANG)
|1.774
|31º
|IMPIOMBATO NICOLÁS
|CHEVROLET (CAMARO)
|1.827
|32º
|BENVENUTI JUAN CRUZ
|CHEVROLET (CAMARO)
|1.857
|33º
|SCIALCHI JEREMÍAS
|FORD (MUSTANG)
|1.999
|34º
|SERRANO MARTÍN
|CHEVROLET (CAMARO)
|2.030
|35º
|FONTANA NORBERTO
|CHEVROLET (CAMARO)
|2.040
|36º
|CHAPUR FACUNDO
|TORINO (TORINO NG)
|2.126
|37º
|SPATARO EMILIANO
|FORD (MUSTANG)
|2.135
|38º
|MAZZACANE GASTÓN
|CHEVROLET (CAMARO)
|2.201
|39º
|DE BENEDICTIS JUAN B.
|FORD (MUSTANG)
|2.306
|40º
|ALAUX SERGIO
|CHEVROLET (CAMARO)
|2.375
|41º
|FERRANTE GASTÓN
|TOYOTA
|2.674
|42º
|TETI JERÓNIMO
|FORD (MUSTANG)
|2.931
|43º
|CARINELLI AUGUSTO
|FORD (MUSTANG)
|2.965
|44º
|DE CARLO DIEGO
|CHEVROLET (CAMARO)
|3.112
|45º
|JAKOS ANDRÉS
|TOYOTA
|3.877
|46º
|ARDUSSO FACUNDO
|CHEVROLET (CAMARO)
|5.014
|47º
|AZAR DIEGO
|TOYOTA
|13.579
|48º
|URCERA JOSÉ MANUEL
|FORD (MUSTANG)
|15.021
|49º
|MANGONI SANTIAGO
|CHEVROLET (CAMARO)
|41.654
|50º
|CANDELA KEVIN
|TORINO (TORINO NG)
|s/t
|51º
|JALAF MATÍAS
|FORD (MUSTANG)
|s/t
|52º
|ABELLA SEBASTIÁN
|TOYOTA
|s/t