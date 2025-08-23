Domingo 24 de Agosto de 2025

23 de agosto de 2025

TC: Canapino marcó la pole en Buenos Aires

Agustín Canapino, se llevó la pole en Buenos Aires (foto ACTC)

Agustín Canapino (Camaro) logró una “pole position” histórica en el Turismo Carretera en el circuito Nº 12 del autódromo de Buenos Aires, donde se desarrolla la 10ª y última fecha de la Etapa Regular.

El piloto del Canning Motorsports bajó el récord del trazado y es el nuevo dueño del promedio de velocidad más alto en un autódromo en la historia de la categoría más popular del país: 228,083 km/h.

El segundo lugar quedó para Christian Ledesma, que había dominado en los entrenamientos, el marplatense quedó a 200 milésimas del poleman. La tercera colocación quedó Juan Martín Trucco, que siempre se destaca en el Gálvez. Los cinco primeros lugares los completaron Marcelo Agrelo y Elio Craparo.

Los diez primeros lugares los completaron el campeón Julián Santero, Mariano Werner, Agustín Martínez, Germán Todino y Mauricio Lambiris, todos con Ford.

Mañana la primera serie se pondrá en marcha desde las 10:10 y tendrá en la primera fila a Agustín Canapino y Marcelo Agrelo. Desde las 10:35hs, con Christian Ledesma y Elio Craparo se largará la segunda serie. La tercera serie será desde las 11:00 y con Juan Martín Trucco junto a Mariano Werner en la primera fila.

CLASIFICACIÓN TURISMO CARRETERA
POS. PILOTO MARCA TPO./DIF.
CANAPINO AGUSTÍN CHEVROLET (CAMARO) 1;29.036
LEDESMA CHRISTIAN CHEVROLET (CAMARO) 0.200
TRUCCO JUAN MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 0.307
AGRELO MARCELO TOYOTA 0.374
CRAPARO ELIO DODGE (CHALLENGER) 0.379
SANTERO JULIÁN FORD (MUSTANG) 0.383
WERNER MARIANO FORD (MUSTANG) 0.574
MARTÍNEZ AGUSTÍN FORD (MUSTANG) 0.614
TODINO GERMÁN FORD (MUSTANG) 0.683
10º LAMBIRIS MAURICIO FORD (MUSTANG) 0.690
11º FRITZLER OTTO TOYOTA 0.815
12º AGUIRRE VALENTÍN CHEVROLET (CAMARO) 0.854
13º DOMENECH ALFONSO DODGE (CHALLENGER) 0.864
14º PALAZZO HERNÁN TOYOTA 0.885
15º TROSSET NICOLÁS FORD (MUSTANG) 0.908
16º BONELLI NICOLÁS FORD (MUSTANG) 1.086
17º DE LA IGLESIA LAUTARO DODGE (CHALLENGER) 1.134
18º EBARLÍN JUAN JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 1.136
19º MARTÍNEZ TOBÍAS TOYOTA 1.149
20º ÁLVAREZ SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 1.154
21º DI PALMA LUIS JOSÉ CHEVROLET (CAMARO) 1.216
22º CASTELLANO JONATAN DODGE (CHALLENGER) 1.254
23º LANDA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 1.263
24º CANAPINO MATÍAS CHEVROLET (CAMARO) 1.264
25º FAÍN IGNACIO TORINO (TORINO NG) 1.268
26º VÁZQUEZ MARTÍN DODGE (CHALLENGER) 1.363
27º QUIJADA MARCOS CHEVROLET (CAMARO) 1.398
28º ROSSI MATÍAS TOYOTA 1.409
29º OLMEDO JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 1.481
30º GIANINI JUAN PABLO FORD (MUSTANG) 1.774
31º IMPIOMBATO NICOLÁS CHEVROLET (CAMARO) 1.827
32º BENVENUTI JUAN CRUZ CHEVROLET (CAMARO) 1.857
33º SCIALCHI JEREMÍAS FORD (MUSTANG) 1.999
34º SERRANO MARTÍN CHEVROLET (CAMARO) 2.030
35º FONTANA NORBERTO CHEVROLET (CAMARO) 2.040
36º CHAPUR FACUNDO TORINO (TORINO NG) 2.126
37º SPATARO EMILIANO FORD (MUSTANG) 2.135
38º MAZZACANE GASTÓN CHEVROLET (CAMARO) 2.201
39º DE BENEDICTIS JUAN B. FORD (MUSTANG) 2.306
40º ALAUX SERGIO CHEVROLET (CAMARO) 2.375
41º FERRANTE GASTÓN TOYOTA 2.674
42º TETI JERÓNIMO FORD (MUSTANG) 2.931
43º CARINELLI AUGUSTO FORD (MUSTANG) 2.965
44º DE CARLO DIEGO CHEVROLET (CAMARO) 3.112
45º JAKOS ANDRÉS TOYOTA 3.877
46º ARDUSSO FACUNDO CHEVROLET (CAMARO) 5.014
47º AZAR DIEGO TOYOTA 13.579
48º URCERA JOSÉ MANUEL FORD (MUSTANG) 15.021
49º MANGONI SANTIAGO CHEVROLET (CAMARO) 41.654
50º CANDELA KEVIN TORINO (TORINO NG) s/t
51º JALAF MATÍAS FORD (MUSTANG) s/t
52º ABELLA SEBASTIÁN TOYOTA s/t
       

 



