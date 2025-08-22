Domingo 24 de Agosto de 2025

LU32 - AM 1160 - FM CRISTAL 98.7 - OLAVARRIA

LOCALES

22 de agosto de 2025

Terrenos en Loma Negra: se incluirá a Bomberos y a otros vecinos de la localidad

El intendente municipal Maximiliano Wesner elaboró una ordenanza para la creación del “Programa Municipal de Viviendas – 38 Lotes con Servicios en la Localidad de Villa Alfredo Fortabat". El proyecto ya fue enviado al Concejo Deliberante. Una vez aprobado los aspirantes al programa deberán estar inscriptos al Registro de Demanda Habitacional

“Como parte del Programa Municipal de Viviendas llevamos generados y entregados en todo el Partido 330 lotes con servicios porque sabemos la gran demanda habitacional que hay y la necesidad de las familias de poder vivir también en sus respectivas localidades, para fomentar el arraigo seguimos trabajando en esta línea", indicó el intendente. 

El valor del lote será definido antes del inicio de inscripción al programa, contemplando las obras de infraestructura, tales como apertura de calles, dotación de agua corriente, gas, energía eléctrica, alumbrado público, y tendido de cloacas, etc.

Estos lotes se generan a consecuencia de la realización del plano de subdivisión que incluyó la entrega de una manzana a Bomberos para la realización del futuro cuartel. Anuncio que ya oportunamente llevó adelante el intendente y que próximamente comenzarán las obras y se trabaja de manera articulada.

El Departamento Ejecutivo Municipal fijará a través de la reglamentación el modo de abonar las cuotas, las que serán mensuales y consecutivas.



COMPARTIR:

Notas Relacionadas

Locales
“No nos podemos resignar a entregarles la ciudad, la provincia ni la nación a los mismo de siempre”

“No nos podemos resignar a entregarles la ciudad, la provincia ni la nación a los mismo de siempre”
Locales
El Hospital Municipal volvió a tener operativa su Cámara Hiperbárica

El Hospital Municipal volvió a tener operativa su Cámara Hiperbárica
Locales
Nueva movilización en pedido de justicia por Gonzalo Tamame

Nueva movilización en pedido de justicia por Gonzalo Tamame
Locales
Llega nuevamente el Aula Móvil de YPF Luz a Olavarría

Llega nuevamente el Aula Móvil de YPF Luz a Olavarría
Locales
Belén Vergel: 'Somos es la única alternativa posible'

Belén Vergel: 'Somos es la única alternativa posible'
Locales
El Municipio desplegará Plan de Obras para Escuelas de Educación Especial de Gestión Privada

El Municipio desplegará Plan de Obras para Escuelas de Educación Especial de Gestión Privada
Locales
Cuando la comunidad se une: Una peña para los chicos del Jardín 902

Cuando la comunidad se une: Una peña para los chicos del Jardín 902
Locales
Tránsito escolar al límite: choferes piden soluciones urgentes

Tránsito escolar al límite: choferes piden soluciones urgentes

Comentarios

RADIO EN VIVO

Estamos Escuchando

De cara al domingo

de 09.00hs. a 13.00hs.

LU32 en RadioCut

LO MáS LEIDO DEL MES

1

Oficializaron el veto a las leyes de aumento a jubilados, moratoria y emergencia en discapacidad

Oficializaron el veto a las leyes de aumento a jubilados, moratoria y emergencia en discapacidad

2

CONICET: 'Estamos demostrando que la ciencia argentina sirve'

CONICET: 'Estamos demostrando que la ciencia argentina sirve'

3

Discapacidad: El PRO y LLA denunciarán en la Justicia, pedirán sesión especial y la intervención de la Junta Médica local por ANDIS

Discapacidad: El PRO y LLA denunciarán en la Justicia, pedirán sesión especial y la intervención de la Junta Médica local por ANDIS

4

Diego Batlle: “Hacia bastante tiempo que una película nacional no tenía esta repercusión masiva”

Diego Batlle: “Hacia bastante tiempo que una película nacional no tenía esta repercusión masiva”

5

Alumnas de la Escuela de Gimnasia Olavarriense Rie competirán en Uruguay

Alumnas de la Escuela de Gimnasia Olavarriense Rie competirán en Uruguay

DOLAR

OFICIAL COMPRA OFICIAL VENTA