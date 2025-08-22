Terrenos en Loma Negra: se incluirá a Bomberos y a otros vecinos de la localidad

“Como parte del Programa Municipal de Viviendas llevamos generados y entregados en todo el Partido 330 lotes con servicios porque sabemos la gran demanda habitacional que hay y la necesidad de las familias de poder vivir también en sus respectivas localidades, para fomentar el arraigo seguimos trabajando en esta línea", indicó el intendente.

El valor del lote será definido antes del inicio de inscripción al programa, contemplando las obras de infraestructura, tales como apertura de calles, dotación de agua corriente, gas, energía eléctrica, alumbrado público, y tendido de cloacas, etc.

Estos lotes se generan a consecuencia de la realización del plano de subdivisión que incluyó la entrega de una manzana a Bomberos para la realización del futuro cuartel. Anuncio que ya oportunamente llevó adelante el intendente y que próximamente comenzarán las obras y se trabaja de manera articulada.

El Departamento Ejecutivo Municipal fijará a través de la reglamentación el modo de abonar las cuotas, las que serán mensuales y consecutivas.