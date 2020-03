CARBAP en estado de alerta y movilización, esperando señales del Gobierno

“Ante el creciente malestar que ha generado el posible aumento de las alícuotas de retenciones, advertido ante el precautorio cierre de los registros de exportaciones, el Consejo Directivo dio mandato a la Mesa Ejecutiva de la entidad para reiterar a través de CRA a la Mesa de Enlace Nacional el pedido de fijación de fecha para un cese de comercialización, de no prosperar el dialogo entre la Mesa de Enlace y el Ministro Basterra, el próximo martes.

“En el seno del debate del Consejo de la entidad, muchos delegados y presidentes se mostraron sorprendidos por el incumplimiento de la palabra del presidente de la Nación, quien había formulado en varias ocasiones que las medidas hacia el campo iban a ser trabajadas en conjunto y consensuadas, para evitar conflictos innecesarios, habiéndose experimentado las consecuencias negativas del conflicto del 2008 para el país en su conjunto, y el sector en particular”.

“Por ello, se espera que desde el Gobierno se ratifique la voluntad de disminución de las retenciones, a través de un cronograma de disminución de las mismas hasta su eliminación final, y en la coyuntura, no innovar en modificaciones que impidan poder seguir manteniendo el aparato productivo en actividad, con previsibilidad, y pudiendo planificar la toma de crédito e inversiones a futuro”.

"En la mochila que lleva el campo no le cabe un gramo más de impuestos. Si el objetivo es preservar el equilibrio de las cuentas del Estado ¿por qué no prueban con algo novedoso que no se hizo nunca en la Argentina como bajar el gasto del Estado? Es hora que los políticos también sean solidarios y cedan algo de sus excesivos gastos. El campo siempre fue solidario. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, desde el 2002 a la fecha, aporto US$175.000 millones entre retenciones y tributos. Creo que va llegando la hora de ver también el esfuerzo de los gobernantes", remarcó el presidente de CARBAP, Matías de Velazco.

“De no prosperar el dialogo previsto para el próximo martes, se iniciará un plan de asambleas regionales para los meses venideros junto a medidas de fuerza”.

“Desde CARBAP, se esperan señales concretas por parte del Gobierno en pos de una disminución del peso tributario del Estado en sus tres niveles nacional, provincial y municipal que ha llegado a niveles insostenibles. De una vez por todas, quienes tienen la responsabilidad de gobernar debieran entender que deben cuidar el tamaño del Estado sin aumentarlo de manera desmedida y al mismo tiempo que los fondos públicos deben ser manejados con real austeridad”.

“Desde CARBAP, se entiende la situación de emergencia de la Argentina y las necesidades fiscales, pero el Gobierno debe dar buenas señales para tener un campo productivo y trabajando, y no enojado y marchando en las rutas”.