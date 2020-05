La inflación de abril fue de 1,5%, informó el Indec

El índice de precios al consumidor (IPC) registró en abril un avance de 1,5%, 1,8 puntos porcentual por debajo de la suba de 3,3% registrada en marzo, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



El rubro Alimentos y Bebidas fue el que más influyó en el incremento de abril al marcar un aumento de 3,2% respecto al mes precedente.



De esta forma, la inflación minorista acumuló un alza del 9,4% en el primer cuatrimestre del año, y del 45,6% en los últimos 12 meses.







La suba de abril de 1,5% fue la más baja desde noviembre de 2017 a la fecha, cuando se registró una variación de 1,4%.



En abril, el rubro que más se incremento fue Alimentos y Bebidas, con el 3,2%, un incremento que fue compensado en términos estadísticos con las bajas de 4,1% en Comunicación, y de 1,5% en Educación.



En tanto, los precios relacionados con Vivienda, agua, electricidad y combustibles se mantuvieron sin cambios, debido a la decisión del Gobierno de congelar las tarifas de los servicios y las naftas.



En el rubro Alimentos y bebidas, los principales aumentos se observaron en productos con un alto componente estacional como Frutas y Verduras, tubérculos y legumbres. También se observaron alzas en Carnes y derivados; Azúcar, dulces, chocolate, golosinas, entre otros.



Por contrapartida, el rubro Educación registró una baja en abril producto de la reducción observada en cuotas de distintos niveles educativos, aunque sigue siendo la división de mayor incremento acumulada en lo que va del corriente año.



Además el rubro Comunicación mostró una baja en abril, producto de la retracción en los precios de planes prepagos de telefonía celular y telefonía fija registrados en marzo.



Este ítem resultó el de mayor incidencia negativa en el mes y fue principal causa de la baja observada en Servicios (-0,2%) y precios Regulados (-0,7%).



Luego de que se difundieran los números de abril, el titular del Indec, Marco Lavagna destacó “la dificultad que presenta realizar estadísticas en medio de la pandemia”, con muchos negocios, de rubros enteros inclusive, que estuvieron cerrados.



“Por ejemplo, en indumentaria, bares y restaurantes, y hotelería, que estuvieron cerrados, no pusimos ‘cero’ sino que mantuvimos la variación promedio, para no afectar, para arriba o para abajó, el cálculo final”, explicó Lavanga en declaraciones a Radio con Vos.



El funcionario dijo que las restricciones impuestas por las medidas de aislamiento por el coronavirus “nos obligó a acelerar todos los procesos de mejora de calidad y comunicación", y "así fue como suspendimos los trabajos presenciales y pasamos a impulsar otros mecanismos a distancia, que ya estábamos usando” como la recolección de datos vía telefónica o por internet.



“Nosotros relevamos en abril 200.000 precios, pero dejamos otros 130.000 (sin relevar) porque los negocios estaban cerrados”, dijo el funcionario, quien remarcó que en ese marco la entidad tuvo especial cuidado en relevar los "mismos" productos comprendidos en la medición anterior.



Dijo que la suba de 1,5% de abril fue producto de una serie de movimientos como el congelamiento de los servicios públicos y los combustibles que tiraron "para abajo” al índice, al igual que Educación porque en abril en los establecimientos privados no se cobraron "los útiles o el comedor”, entre otras cuestiones.



“Espero que esta tendencia a la baja (en la inflación) vaya mejorando, porque hay rubros como Alimentos que viene subiendo muy fuerte”, dijo Lavagna.



Destacó como otro factor positivo que “hubo mucha dispersión de precios a fines de marzo y comienzos abril. Tomabas un precio a la mañana y era otro a la tarde, pero eso se fue reduciendo y ahora está más estable”.



Con una suba en lo que va del cuatrimestre del 9,4% se destacaron los incrementos del 15,2% en “Alimentos y Bebidas” del 10,3% en Bebidas Alcohólicas y Tabaco”, del 9,4% en “Prendas de vestir y calzado”, y del 18% en Educación, entre otros.