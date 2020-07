Alberto Fernández: "No vamos a postergar a ningún argentino para pagar una deuda que no podemos pagar"

El presidente Alberto Fernández aseguró que el gobierno nacional no va a "postergar a ningún argentino para pagar la deuda", al volver a poner en funcionamiento un hospital modelo en La Matanza que estuvo "abandonado" durante los últimos cuatro años y reiteró que "la prioridad es cuidar la salud de los argentinos".



"Mientras que la pandemia exista, el Gobierno va a estar al lado de los que más lo necesitan, de eso no debe dudar ningún argentino ni ningún acreedor", dijo Fernández al participar de la apertura del hospital Favaloro, en La Matanza y, en paralelo, de la puesta en marcha de cuatro nuevos centros asistenciales en Mar del Plata, Chaco, Córdoba y Santa Fe, para la atención por la pandemia por coronavirus.



"Los acreedores tienen que saber que no vamos a postergar a ningún argentino para pagar una deuda que no podemos pagar", insistió Fernández, y agregó: "Somos muy conscientes de cuál es la prioridad: cuidar la salud de los argentinos y nadie nos va a doblegar en eso".



Con eje en el cuidado de la salud, el mandatario pidió a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense que se "cuiden" frente al coronavirus porque advirtió que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es el "foco de irradiación" de la enfermedad.



"Creo en la Argentina federal, por eso les pido que nos cuidemos mucho porque el foco de irradiación somos nosotros. Los porteños y bonaerenses somos responsables de lo que está ocurriendo en el país", afirmó el jefe de Estado, en referencia a cada vez que los habitantes del AMBA viajan a las provincias y generan focos de contagio en ellas.



Dijo también que "si hay algo bueno es que no tenemos diferencias en esto, que existen, y ya habrá tiempo" de dirimirlas en elecciones, al comentar la uniformidad de opiniones con gobernadores e intendentes para enfrentar la pandemia.



Fernández encabezó por viceoconferencia el acto de apertura del hospital Favaloro, en La Matanza y, en paralelo, la puesta en marcha de cuatro nuevos centros asistenciales en Mar del Plata, Chaco, Córdoba y Santa Fe, para la atención por la pandemia por coronavirus, y criticó la gestión anterior en materia de salud.



El hospital había sido construido durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, pero luego, en el gobierno de Cambiemos, nadie lo puso en marcha y quedó abandonado, como otros en la provincia de Buenos Aires.



En cuanto a los pedidos de apertura de actividades, Fernández dijo que quería hacerlo "con mucha seriedad porque estamos muy lejos de haber pasado el problema de la pandemia".



La situación epidemiológica "nos exige ser muy prudentes porque el virus está circulando y nosotros vamos a buscarlo y por eso uno es tan reticente a la apertura, porque uno ve lamentablemente cuántos quedan en el camino, por eso somos muy prudentes", insistió.



"Yo les pido a los marplatenses que no se enojen con Guillermo Montenegro porque estamos mirando toda la película y no estamos mirando fotografías aisladas", reclamó el jefe de Estado, acerca del panorama actual por la epidemia mundial.