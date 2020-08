Capacitaron en ‘trato digno’ a efectores de salud, funerarias y cementerios de la Región

La capacitación estuvo a cargo del Dr. Luis Fondebrider, Director Ejecutivo del Equipo Argentino de Antropología Forense, quien estuvo acompañado por la Decana de la FACSO, Lic. Gabriela Gamberini, la Vicedecana, Dra. María Gutiérrez y el Secretario de Extensión, Bienestar y Transferencia, Lic. Nicolás Casado.

La iniciativa contó con una amplia participación de personal de la salud de hospitales, sanatorios, clínicas, funerarias y cementerios de Olavarría, Las Flores, Tandil, Rauch, Tapalqué, Benito Juárez, Laprida, Lamadrid, Bolívar y Trenque Lauquen. La coordinación con municipios de la región estuvo a cargo de la Región Sanitaria IX, a través de su director, Lic. Ramiro Borzi, y de la Secretaría de Extensión, Bienestar y Transferencia.

Tratamiento y manejo de cuerpos

El Equipo Argentino de Antropología Forense elaboró recientemente una serie de guías prácticas para el personal que gestiona cuerpos de personas fallecidas por COVID-19. “Estas guías surgen ante la necesidad de uniformizar criterios sobre el tratamiento y manejo de cadáveres en situación de COVID-19, la dispersión de criterios muy grande que hay hacía que hubiera mucha confusión y órdenes contradictorias. Por esto tuvimos la iniciativa junto a un grupo de médicos forenses especialistas en bioseguridad, de armar estas guías” apuntó Fondebrider.

En total son tres guías prácticas y las mismas fueron desarrolladas a lo largo de la capacitación. Dos están orientadas a operadores que manejan los cuerpos: hospitales, sanatorios, policías, bomberos, funerarias y cementerios. Allí se explicita mediante indicaciones muy claras cómo estar vestidos, cómo manejar un cuerpo, cómo desplazarlo y cuestiones de bioseguridad a tener en cuenta. “Es importante que la gente que manipula cadáveres sepa que una vez puesto el cadáver dentro de la bolsa para cadáveres y es cerrada y desinfectada, ya no hay peligro porque el virus está dentro del cadáver y queda encapsulado dentro de la bolsa. A partir de ahí no representa un peligro para nadie” afirmó el investigador de renombre en todo el mundo.

Asimismo, se abordaron las cuestiones a tener en cuenta durante el proceso de entierro. Es necesario enterrar a todas las personas en fosas individuales y no crear áreas específicas en cementerios o fosas comunes ya que representa un acto discriminatorio.



La tercera guía recopila recomendaciones para los familiares, sobre cómo hallar un equilibrio entre las necesidades culturales y religiosas de cumplir los ritos de un velorio o un entierro y las limitaciones que impone la pandemia. “Los rituales no pueden ser cumplidos en su totalidad: en los velorios no se puede tener el ataúd abierto, el número de personas debe ser muy reducido, así como también en los cementerios. Desde las guías se recomienda buscar alternativas como fotos y videos así la familia puede acompañar ese momento doloroso”, finalizó Fondebrider.