Tucura: comenzaron a trabajar en la Comisión de Lucha contra las Plagas

Señaló que va a ser un verano para estar alertas, si se cumplen los pronósticos de mediano plazo, ya que se anuncia como neutro, y con un población normal de tucura, puede ser complicado.

Consideró que la plaga que está afectando al nordeste no es típica de esta zona y, habitualmente, no llegan. Recordó que hace 4 ó 5 años también hubo una explosión similar y no llegó.