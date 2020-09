Financial Times destacó el éxito del gobierno argentino en la reestructuración de deuda

El diario británico Financial Times destacó el éxito y el apoyo casi unánime que consiguió el Gobierno argentino en la reestructuración de la deuda emitida bajo legislación extranjera.



"La Argentina ha reestructurado con éxito casi toda su deuda de 65.000 millones de dólares con acreedores privados, lo que constituye un gran logro que permitirá al país poner fin a su noveno incumplimiento de la deuda soberana", señala el artículo.



Consideró que el intercambio de deuda, que permitirá a los acreedores cambiar sus viejos bonos por otros nuevos, pone fin a una tensa y áspera negociación de nueve meses de duración.



El Financial Times detalló el avance con los acreedores privados que se produjo a principios de agosto pasado, pocas horas antes del vencimiento del último plazo del Gobierno para cerrar un acuerdo de deuda.



"La Argentina no va a incumplir sus obligaciones en los próximos cuatro años, porque tiene muy poca deuda que saldar. Pero después del quinto año....Todos las apuestas se han terminado", añadió.



Subrayó que, en los meses previos al acuerdo, las relaciones se desgastaron entre la Argentina y sus mayores poseedores de bonos, que incluían a BlackRock, Ashmore y Fidelity, así como los fondos de cobertura VR Capital y Monarch Alternative Capital.



"La amenaza del Gobierno de alejarse de las negociaciones ayudó a generar un compromiso con los principales acreedores, lo que permitió a Argentina adelantar el momento de algunos de sus pagos a los titulares de bonos sin cambiar la cantidad total que pagaría", subrayó el periódico.



Destacó, por otro lado, que tanto los inversores como los funcionarios del Gobierno, expresaron su alivio por el hecho de que el proceso prolongado había terminado.



Sin embargo, agregó que los inversores han señalado que completar la reestructuración de la deuda con los acreedores privados es sólo el primer paso para que Argentina recupere su posición financiera.



"Soy optimista; la Argentina no va a incumplir sus obligaciones en los próximos cuatro años, porque tiene muy poca deuda que saldar. Pero después del quinto año....Todos las apuestas se han terminado", agregó el jefe de investigación de Emso Asset Management, Patrick Esteruelas, consultado por el diario británico.



No obstante, el economista calificó el acuerdo sobre la deuda como "una condición necesaria pero no suficiente para llevar a la Argentina por el camino de la sostenibilidad de la deuda a largo plazo".



Advirtió que la Argentina todavía carecía de un plan de política fiscal y monetaria creíble a mediano plazo, y que era poco probable que cualquier acuerdo futuro con el FMI llevara a una combinación de políticas dramáticamente diferente.



En tanto, el analista financiero Alberto Bernal, jefe de mercados emergentes de XP Investments, aseguró al diario que "lo que viene ahora es saber si el Gobierno argentino es capaz de usar la oportunidad de tener una [hoja de ruta] financiera muy limpia para los próximos años para asegurar que el crecimiento empiece a recuperarse efectivamente".